Спасенных в Кировской области медвежат выпустили в лес

Медвежат, спасенных в Кировской области этой весной, выпустили на волю. Момент возвращения в дикую природу сняли на видео.

Мишек вернули на родину. Теперь они будут жить в заказнике «Былина» Опаринского района. Косолапые будут в безопасности, так как охота на данной территории запрещена.

Напомним, трех новорожденных медвежат нашли в лесу Опаринского района. Во время лесозаготовительных работ мать-медведица испугалась техники и убежала от берлоги. Назад она не вернулась.

Трех косолапых малышей, которым дали имена Остап, Бантик и Тиша, отправили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. За весну и лето они подросли, окрепли и стали готовыми к самостоятельной жизни. Перед тем как выпустить животных на волю, их осмотрел доктор.