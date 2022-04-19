Спасенным медвежатам из Оричевского района дали имена

Трем спасенным в Оричевском районе медвежатам дали имена. Их назвали Даша, Мишутка и Матроскин. Об этом рассказали в тверском центре спасения медвежат-сирот.

Троих косолапых обнаружили охотники 30 марта в районе поселка Суводи. В погоне за волчицей стрелки спугнули медведицу. Она покинула берлогу и больше не вернулась в нее. Через несколько дней охотники забрали медвежат, чтобы спасти им жизнь.

В апреле малышей доставили в Центр спасения медвежат-сирот. Дорогу мохнатая троица перенесла хорошо. Сейчас медвежата весят чуть более 3 килограммов и с аппетитом едят из мисок.

— Тройня активно демонстрирует свой дикий медвежий нрав, пытаясь показать зубы при каждом удобном случае, — рассказали в центре.

Когда медвежата окрепнут и смогут выжить самостоятельно, их вернут в Кировскую область и выпустят в лес.

Фото: vk.com/id476810354