«Спасибо врачам!» и другие главные темы года

Чем запомним уже минувший 2020 год.

Январь

Кировскую область посетила делегация во главе с помощником Президента России Игорем Левитиным. Главной целью визита стало участие в заседании рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Февраль

Началось награждение кировских ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями, учреждёнными Президентом РФ к 75-летию Победы. На первую церемонию в правительство области пригласили 10 ветеранов, прошедших Московскую, Сталинградскую, Курскую битвы, защитников Ленинграда…

Март

Главная тема месяца – мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. При правительстве региона был создан специальный штаб, отвечающий за эту работу. В числе первых решений – отмена массовых культурных и спортивных мероприятий. В школах с 17 марта начались досрочные каникулы, а вузы, техникумы и колледжи перевели студентов на дистанционное обучение.

Апрель

Губернатор Игорь Васильев в режиме видеоконференцсвязи доложил Президенту РФ Владимиру Путину об открытии в регионе четвёртого, самого большого по коечной мощности инфекционного госпиталя.

Май

Регион отметил 75-летие Великой Победы. В условиях самоизоляции были задействованы новые формы – концерты под окнами квартир ветеранов и патриотическая акция «Поём двором».

Июнь

Лучшему врачу-инфекционисту региона Алексею Протасову вручили иномарку. В торжественном мероприятии принял глава региона Игорь Васильев. В последующие месяцы мероприятия под девизом «Спасибо врачам!» были продолжены и стали регулярными.

Июль

Активный месяц ремонтов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году в Кировской области отремонтировали 346 километров трасс. Из них 220 км – местного значения и 126 км – регионального.

Август

Кировская область и ДОСААФ договорились о сотрудничестве. Соглашение сроком на пять лет подписали председатель правительства Александр Чурин и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

Сентябрь

В День знаний в микрорайоне Чистые пруды распахнула свои двери новая школа №25 на улице Мостовицкой. Она стала четвёртым учебным заведением в области, построенным по нацпроекту «Образование».

Октябрь

В областном центре началось испытание вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова. Участниками первого этапа исследований стали 70 вятских добровольцев.

Ноябрь

Председатель регионального правительства Александр Чурин отчитался перед губернатором Игорем Васильевым о проделанной за три года работе. За мероприятием можно было следить в режиме онлайн-трансляции.

Декабрь

Президент России подписал Указ об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации. В число утверждённых членов Госсовета РФ вошёл и губернатор Кировской области Игорь Васильев, которого Владимир Путин назначил председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование».