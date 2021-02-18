Спасский собор докрасят в 2021 году

В Кирове близится к завершению внешняя отделка крупного православного храма — Спасского собора, построенного в XVIII веке.

С наступлением плюсовой температуры здесь намерены закончить работы на фасаде северной части храма. Они станут завершающими в наружной отделке, сообщил настоятель Спасского собора священник Пётр Машковцев.

Здание, находившееся в плачевном состоянии после большевистских гонений на церковь, вернули верующим в 1994 году. После этого начались работы по восстановлению одного из самых старинных храмов города при активном содействии неравнодушных кировчан.

Кроме того, что уже практически восстановлен внешний облик самого Спасского собора, здесь отреставрировали южную палатку и в ближайшее время будет закончена реконструкция северной. После этого помещение станет административным.

Дополнительно, как рассказал отец Пётр, в мае-июне озеленят прихрамовую территорию, также в планах — поставить скамейки, урны и выложить брусчаткой дорожки. Кроме того, будут закончены работы по установке забора.

Ранее мы писали, что в Кировской области отремонтируют старейший храм.

Фото: Александр Пантюхин