Специалисты «Т Плюс» провели семинары для старших по домам в Кирове

Специалисты Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели образовательные семинары для старших по домам, председателей советов домов и активных собственников. Энергетики рассказали, как производятся начисления за отопление и горячую воду, способах регулировки отопления в доме и возможностях сокращения расходов на оплату услуг ЖКХ.

Руководитель тепловой инспекции Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Ипатов подробно объяснил последовательность и сроки технических мероприятий по подготовке отопительной системы дома к следующей зиме:

«Именно летом управляющая компания обязана промыть системы отопления и теплообменники, провести ревизию запорной арматуры, проверить работоспособность общедомовых приборов учета и автоматики, провести ревизию элеваторных узлов. Жильцам стоит обратить внимание, а старшему по дому проконтролировать, как УК проводит эти работы. Ведь от качества проведения этих работ зависит надежная работа сетей, сбалансированное распределение тепла внутри дома».

Екатерина Ронжина, ведущий специалист управления клиентского сервиса Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказала про удаленные каналы обслуживания как способ экономии: