Специалисты ЦУР фиксируют обращения кировчан в соцсетях

Незаконная добыча песка и несанкционированные свалки: в ЦУР Кировской области рассказали о совместной работе с региональным Минохраны окружающей среды.

Специалисты Центра управления регионом Кировской области нередко фиксируют в соцсетях обращения от жителей Кирова, которые касаются нарушений природоохранного законодательства. По ним ведутся административные проверки. После чего нарушения устранятся, а виновные несут ответственность.

Добыча песка в районе с. Башарово

Кировчане в соцсетях написали о том, что заметили добычу больших объемов песка в районе поляны у села Башарово. Автора сообщения интересовала законность этих действий.

Обращение попало в систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент», в которой работают специалисты ЦУР Кировской области. Они обработали информацию и направили ее в Министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Сотрудники ведомства провели выездную проверку – осмотрели земельный участок, провели замеры изъятого грунта и отобрали его образцы для отнесения к конкретному ископаемому.

По факту добычи песка проводится административное расследование.

В случае выявления нарушения виновных лиц привлекут к административной ответственности. Если будут выявлены признаки уголовного преступления, материалы дела передут в правоохранительные органы.

Свалка отходов кожевенно-обувного производства в Коминтерне

Кировчанин в соцсетях написал, что на закрытый в 70-е годы полигон ТБО в микрорайоне Коминтерновском неизвестные стали свозить отходы кожевенно-обувного производства.

Специалисты ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», зафиксировали обращение и направили в региональное Министерство охраны окружающей среды. По данному факту сотрудники КОГБУ «Областной природоохранный центр» провели выездную проверку.

В микрорайоне Коминтерновский установлен факт сжигания кабеля. Жители микрорайона Коминтерновский в соцсетях сообщили о неприятном запахе, источником которого могло стать сжигание отходов. Специалисты ЦУР Кировской области, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», зафиксировали обращение и направили его в Министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Специалисты ведомства провели выездную проверку и обнаружили металлические контейнеры, в которых находилась зола от сжигания отходов. По данному факту проводится административное расследование. Виновных лиц привлекут к ответственности.

Еще одна свалка — на территории бывшего «БАСКО» в Первомайском районе Кирова – также была выявлена в ходе проверки. О ней кировчане также сообщили в социальных сетях. Сообщения зафиксировали сотрудники ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», после чего передали его в компетентные органы. Материалы обследования территории также направлены для принятия мер.