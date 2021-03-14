Специалисты Яндекса проведут уроки для кировских школьников

Школьникам 1-11-х классов расскажут про работу беспилотных автомобилей в рамках акции «Уроки цифры». Занятия проведут сотрудники Яндекса.

Ознакомившись с видеокурсом, который сняли специалисты компании, ребята смогут понять принципы работы современных беспилотников, буквально «заглянув под капот» автономного транспорта. Закрепить знания можно на интерактивных тренажерах на портале урокцифры.рф.

Видеокурс представлен в 3 версиях сложности – для разных возрастов. Учителя смогут доработать курс под конкретный класс.

«Уроки цифры» продлятся до 28 марта. По словам главы кировского минобразования Ольги Рысевой, цель акции – познакомить школьников с современными технологиями. Сами авторы «Уроков» говорят, что для младшеклассников беспилотный транспорт интересен скорее как игра, а ученики постарше уже могут порассуждать и о перспективах беспилотников в стране.

В прошлом году в рамках «Уроков цифры» кировчанам рассказывали про искусственный интеллект.