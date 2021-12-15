СПК в Подосиновском районе банкротят за долг в 3,2 млн рублей

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление с требованием признать банкротом СПК «Маяк» (Подосиновский район).

Истец — ООО «ИНТЕР» из того же района, которое занимается производством пиломатериалов. Сумма требований — 3,2 млн руб.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк» работает в с.Яхреньга с 2015 года. Основные виды деятельности — разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока.

Согласно данным checko.ru, в прошлом году у СПК значительно выросла выручка — до 39,8 млн руб.