Спорткомплекс «Вересники» готовится к открытию

В спорткомплексе «Вересники» идет подготовка к открытию. Первые соревнования после ремонта запланированы на конец апреля. Об этом сообщили в областном правительстве.

5 апреля «Вересники» посетит специальная комиссия, организованная ООО «Газпром инвестгазификация». Ее участники вынесут решение о возобновлении деятельности и начале эксплуатации спорткомплекса.

По информации собственника объекта, работы по восстановлению кровли были завершены 31 марта. Однако сегодня доступ в спорткомплекс все еще закрыт. Возобновления тренировок ждут более 1000 спортсменов 8-18 лет. Сейчас большинство из них тренируются на других спортивных объектах.

На конец апреля в «Вересниках» запланированы соревнования по современному пятиборью среди юношей и девушек 13-18 лет, а также первенство страны по троеборью. Соревнования будут продолжаться в течение недели. Ожидается, что в них примут участие около 600 спортсменов из разных регионов России.

Получить оперативную информацию об открытии «Вересников» можно в телеграм-канале спорткомплекса. Он был создан сегодня.