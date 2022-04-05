Спорткомплекс «Вересники» откроется 6 апреля

Спорткомплекс «Вересники» откроется в среду, 6 апреля. Об этом стало известно по итогам работы специальной комиссии.

Комиссия работала в спорткомплексе 5 апреля. В нее вошли представители собственника «Вересников» ООО «Газпром инвестгазификация», руководство спортшколы, представители службы судебных приставов, а также областных властей.

Первым днем работы комплекса станет 6 апреля. В этот день будут возобновлены детские тренировки, а также абонементная программа.

До 31 мая в «Вересниках» продолжатся отделочные работы. Они будут идти параллельно с тренировочным процессом и не повлияют на его безопасность.

По словам представителя собственника объекта, восстановление поврежденной кровли было сделано качественно и в срок. Работы проведены в полном соответствии с проектом. В «Газпроме» отметили, что не видят препятствий для открытия спорткомплекса.

— Мы готовы дать заключение, что спортивный объект готов к возобновлению деятельности. Во время капремонта всё оборудование и специальное беговое покрытие были сохранены и готовы к последующему использованию, — рассказал представитель компании.

Зампред правительства области Андрей Маури подчеркнул, что ремонт выполнен на высоком уровне и дальнейшая эксплуатация объекта не вызывает дополнительных вопросов.

— Кроме того, ведется работа по улучшению доступности спортсооружения и дальнейшего создания новых объектов спортивного кластера «Вересники», — отметил зампред.

Как сообщается на сайте областного правительства, на комиссии также обсуждался вопрос передачи спорткомплекса в областную собственность. Это может произойти в ближайшие месяцы.

Фото: kirovreg.ru, t.me/andrei_maury