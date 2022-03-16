Спорткомплекс «Вересники» в Кирове откроется в начале апреля

В Кирове завершается ремонт в спортивном комплексе «Вересники». Открытие легкоатлетического манежа и бассейна намечено на начало апреля. Об этом сообщил собственник здания ООО «Газпром инвестгазификация» на встрече с зампредом правительства области Андреем Маури.

Напомним, что 4 апреля в легкоатлетическом манеже «Вересники» произошло обрушение кровли. После ЧП манеж был закрыт до проведения ремонтных работ. Позже был закрыт и бассейн.

Ремонтные работы начались в конце октября прошлого года. Сегодня ремонт близится к концу. Проведена полная замена кровли: уложено новое покрытие из профнастила, теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного слоев по всей поверхности крыши. Завершающим этапом станет наладка вентиляционной системы и косметический ремонт.

16 марта ход работ проверил Андрей Маури. По его словам, завершение работ на достойном уровне и открытие манежа является важной стратегической задачей.