Спорткомплекс «Вересники» в Кирове закрывается на ремонт

Спортивный комплекс «Вересники» в Кирове закрывают на ремонт. Информация об этом появилась в официальном сообщества спортивного учреждения.

— Спортивный комплекс «Вересники» закрывается с 11 ноября 2021. По решению собственника объекта спортивный комплекс (в том числе бассейн) приостанавливает свою деятельность в связи с началом ремонтных работ кровли легкоатлетического манежа.

Дата возобновления работы спорткомплекса не называется. За выполнение работ отвечает собственник объекта «Газпром инвестгазификация». Информацию о том, как быть с неиспользованными абонементами, руководство «Вересников» пообещало опубликовать позже.

Напомним, что 4 апреля в легкоатлетическом манеже «Вересники» произошло обрушение кровли. Во время происшествия никто не пострадал. После ЧП манеж был закрыт до проведения ремонтных работ. Бассейн работал в обычном режиме.