Спортсмен и тренер Андрей Чащин рассказал, как непросто ему далось выздоровление

Андрей Чащин – директор оричевской ДЮСШ «Алмаз», тренер по баскетболу. Молодой, сильный, энергичный, подтянутый. Говорит, был уверен, что даже если заболеет, то перенесет ковид легко и быстро с ним справится.

Однако в реальности всё оказалось сложнее. Лечиться пришлось почти два месяца.

— Заболел я еще в конце ноября прошлого года, — рассказывает Андрей. – Почувствовал себя плохо в последний день соревнований на первенстве России, куда ездили с ребятами. Здесь строго соблюдались все санитарные правила и требования, все участники были протестированы (а это порядка 600 человек из разных регионов).

Однако вечером в последний день стартов появились озноб, общая слабость, температура поднялась до 39. Переезд домой дался с большим трудом. Температура продолжала держаться, жаропонижающие средства не давали эффекта.

— Я сдал тест и сделал КТ — было поражено 10 процентов легких, — вспоминает Андрей. — Но поскольку я молодой и в принципе здоровый человек, мне разрешили ехать домой и лечиться амбулаторно.

Однако спустя неделю состояние ухудшилось. Мужчину направили в областную больницу, затем — на фоне все большего поражения легких — перевели в ковидное отделение на улице Семашко.

Организм долго не реагировал на лекарства, положительной динамики врачам удалось добиться лишь через две с половиной недели, когда и рентген, и КТ показали постепенное уменьшение поражения легких. После этого Андрея перевели на реабилитацию в отделение пульмонологии 9-й городской больницы.

— Врачи все это время не говорили мне процент поражения, видимо, чтобы не расстраивать. На мои вопросы отвечали только, что пока не очень хорошо, — делится Андрей. — Сил не было никаких. Тем не менее старался двигаться по возможности, делать дыхательную гимнастику. Лишь спустя почти четыре недели меня выписали домой и при выписке сказали, что поражение легких у меня доходило до 70 процентов…

Сегодня спортсмен и тренер признается: не ожидал, что эта болезнь настолько сложна и опасна. В период лечения ему порой казалось, что никогда не выздоровеет.

– С 1 декабря 2020 года по 18 января 2021 я абсолютно выпал из жизни, пережив огромный стресс – физический и моральный, – говорит Андрей. – Еще две недели после возвращения домой восстанавливался, набирался сил. Были сильнейшая одышка и общая слабость.

Сейчас уже все позади. Недавно Андрей привился и считает, что это нужно делать обязательно, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и его последствий.