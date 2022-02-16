Спортсмен из Кирово-Чепецка метнул копье на 64 метра и стал призером всероссийских соревнований

Спортсмен из Кирово-Чепецка Никита Нассонов занял второе место на всероссийских соревнованиях в Сочи. Об этом сообщили в областной федерации по легкой атлетике.

Соревнования проходили 12-13 февраля. в них приняли участие лучшие метатели со всей страны.

Кировскую область представлял 22-летний Никита Нассонов. Юноша смог метнуть копье на 64,19 метра и завоевал серебро.

Никита тренируется в Кирово-Чепецке в спортшколе №1. Легкой атлетикой он занимается больше 10 лет. Раньше молодой человек прыгал в длину и участвовал в беге с барьерами, но позже переквалифицировался на копьеметателя.

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Фото: ГТРК «Вятка», vk.com/kofla43