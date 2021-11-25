Спортсменка из Чепецка выступит на чемпионате мира по настольному теннису в США

Уроженка Кирово-Чепецка Мария Тайлакова вошла в сборную России по настольному теннису. Об этом сообщает портал Чепецк.ру.

В ближайшие дни Марии предстоит выступить на чемпионате мира в Хьюстоне. Соревнования проходят с 23 по 29 ноября. Из-за наложенных ранее санкций выступать российские спортсмены будут под флагом с аббревиатурой национальной федерации.

Мария Тайлакова начинала свою карьеру в Кировской области, затем переехала в Самару, а после – в Московскую область. В 2016 году она стала сильнейшей юной теннисисткой мира. В ее послужном списке есть победы на первенстве Европы и чемпионате России.

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Фото: www.instagram.com/maria_tailakova