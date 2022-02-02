Спрос на электроэнергию в Кировской области в 2021 году перекрыл допандемийные уровни

В 2021 году зафиксирован существенный для энергетической отрасли рост спроса на электроэнергию со стороны потребителей региона. По данным регионального филиала «Системного оператора Единой энергетической системы», в прошлом году потребление электроэнергии в нашем регионе выросло на 4,5% и составило 7,3 млрд кВт×ч. Другими словами в прошлом году спрос на электричество в Кировской области превысил не только показатели кризисного 2020 года с его длительными локдаунами, но и результаты потребления этого базового ресурса в 2019 году.

Не менее позитивными итоги 2021 года оказались для расположенных в области производителей электроэнергии. В прошлом году электростанции региона поставили на рынок на 10,5% больше энергии, достигнув максимального за пять лет показателя производства в 4,5 млрд кВт×ч. Системный оператор объясняет такой заметный рост производства сочетанием погодных факторов (увеличение электрогенерации на фоне роста спроса на тепловую энергию ТЭЦ), конъюнктурой энергетического рынка, а также с сокращением времени простоя (ремонт) на кирово-чепецкой ТЭЦ-3.

Потребление и производство электроэнергии в Кировской области, млн кВт×ч

По оперативным данным АО «СО ЕЭС»

Отметим, что энергосистема Кировской области является дефицитной, дополнительный спрос потребителей компенсируется за счёт поставок электроэнергии из других регионов. При этом, преобладает спрос со стороны деловых структур региона. Анализ данных Кировстата показывает, что в 2017-2020 годах на эту категорию потребителей приходилось около трёх четвертей (75%) спроса на электроэнергию.

Однако всё большую роль на региональном рынке играют частные лица (домохозяйства). Если в 2000 году их доля в потреблении равнялась 10.6%, то в 2020 году она выросла до 27,4%. Натуральные показатели потребления электроэнергии населением Кировской области несмотря на колебания за прошедшие 20 лет выросли в 2,6 раза.