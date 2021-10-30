«Спутник Лайт» разрешат использовать только при ревакцинации

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» разрешат использовать только для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Это связано с приходом нового штамма коронавируса «дельта». Слова главы российского Минздрава, сказанные во время рабочей поездки по Владимирской области, приводит RT.

— В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации, — заявил Мурашко.

Напомним, что 28 октября врач и медблогер Олег Абакумов рассказал, кому и когда можно прививаться однокомпонентной вакциной.

Ранее кировский врач-реаниматолог Александр Мокрушин попросил кировчан оставаться дома в нерабочие дни.