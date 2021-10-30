Главная > Новости > «Спутник Лайт» разрешат использовать только при ревакцинации

«Спутник Лайт» разрешат использовать только при ревакцинации

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» разрешат использовать только для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Это связано с приходом нового штамма коронавируса «дельта». Слова главы российского Минздрава, сказанные во время рабочей поездки по Владимирской области, приводит RT.

— В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации, — заявил Мурашко.

Напомним, что 28 октября врач и медблогер Олег Абакумов рассказал, кому и когда можно прививаться однокомпонентной вакциной.

Ранее кировский врач-реаниматолог Александр Мокрушин попросил кировчан оставаться дома в нерабочие дни.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина