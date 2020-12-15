Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Новогодние фотосессии в сочетании с общением со зверями дарят ощущение сказки.

Кировчане всё чаще стали организовывать не просто персональные и семейные фотосеты, а приглашать в качестве дополнения дрессированных животных. Так, ещё год назад нарасхват была дикая кошка – сервал по имени Лексус.

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Нынче же акцент с экзотики перешёл на эстетику – в тренде красивые породистые лошади, собаки, кролики и кошки.

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Заводчики, предлагая съёмку со своим питомцем, отвечают за то, чтобы животные вели себя на площадке прилично и спокойно. И всегда гарантируют безопасность клиентам. Поэтому заказчик может расслабиться и получать удовольствие от процесса съёмок и наслаждаться общением со зверюшками.

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Кстати, контакт с братьями нашими меньшими имеет терапевтический эффект – благодаря этому люди успокаиваются, раскрепощаются, а иногда могут выйти из тяжелых психологических состояний. Всё зависит от умений маленьких докторов!

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Хозяева же животных рады такой моде – за несколько фотоссессий можно окупить месячное содержание питомца.

Среди кировчан стало модно фотографироваться с животными

Фото: Юлия ЛихачеваKate Arslanova, Евгения Мартынова.

Аватар
Наталья Дмитриева