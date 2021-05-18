Среди участников предварительного голосования более 50% — новички

Они составят конкуренцию уже опытным политикам.

Руководитель Кировского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Роман Зяблых рассказал об итогах регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании.

— По Кировской области на предварительное голосование среди кандидатов в Государственную Думу и законодательные (представительные) органы власти зарегистрировано 220 человек. Мужчин среди них в два раза больше, чем женщин – 150 и 70 соответственно, — рассказал Роман Зяблых. – Действующих депутатов различных уровней всего 64. В этом году на предварительное голосование заявилось очень много тех, кто делает свой первый шаг в политику – 118 человек (53% кандидатов). Это хорошо – партия обновляет свой кадровый состав, в нее приходят молодые, перспективные, думающие ребята.

Почти 40% (87 человек) среди кандидатов предварительного голосования – беспартийные. Более 20% (51) – молодежь, в том числе волонтеры, которые помогали кировчанам в период пандемии; 24 – общественные активисты, для большинства из них участие в предварительном голосовании – первый опыт политической деятельности.