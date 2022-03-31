Срочников не отправят в горячие точки

Для них служба в армии будет проходить, как обычно.

Новобранцы, которые в период весеннего призыва отправятся в армию, не попадут в горячие точки. Для них служба будет проходить в обычном формате, как и прежде. И все, кто имеет право на отсрочку, получат её – тоже как обычно. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Отсрочка до 1 октября

– Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, — заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. – И всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой.

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Ряды призывников-срочников пополнят 134,5 тысячи российских юношей, это меньше, чем год назад.

Сергей Шойгу напомнил, что призывная кампания в России проходит ежегодно, дважды в год, в одно и то же время.

Он рассказал, что для новобранцев военная служба начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах. Её длительность — от 3 до 5 месяцев.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский также заявил:

– Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту.

Он обратил внимание на то, что по Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены отсрочки от призыва для получения образования, это дает возможность юношам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно освоить её: право на отсрочку для поступления в вузы даётся до 1 октября.

Прокуратура разберется

Вместе с тем некоторое время назад в социальных сетях и СМИ обсуждался вопрос, как срочники могли оказаться на Украине – было обнаружено несколько фактов присутствия призывников в частях, участвующих в спецоперации. Сейчас все они выведены на территорию России.

Этим делом теперь занимается Главная военная прокуратура.

– Президенту России было доложено о выполнении его указания – категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины. И теперь по поручению Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, –сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Где служат кировчане

Из Кировской области в ходе весеннего призыва на срочную службу отбудут порядка полутора тысяч новобранцев.

Напомним, в 2021 году от региона в Вооруженные Силы РФ по итогам двух призывов – весеннего и осеннего – отправились свыше 2,5 тысячи призывников.

Как рассказал военный комиссар Кировской области Геннадий Боков, большинство из них были распределены в сухопутные войска, войска национальной гвардии РФ, воздушно-космические силы Российской Федерации, ракетные войска стратегического назначения, части материально-технического обеспечения и центрального подчинения Министерства обороны Центрального, Западного и Восточного округов.

По результатам работы по подготовке и призыву граждан на военную службу за 2021 год Кировская область заняла 1 место среди российских субъектов, входящих в состав Центрального военного округа.