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Срок действия истекающих водительских прав продлят на 3 года

Юлия Зорина Новости, Авто, Общество

В России продлят на 3 года срок действия водительских прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Об этом пишет РБК.

О продлении срока действия прав сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. Продление будет автоматическим.

Автором идеи стала ГИБДД. Благодаря инициативе «профессиональные» водители не будут терять время на оформление новых прав. Это позволит не отвлекать их от логистических цепочек.

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Юлия Зорина