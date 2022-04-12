Срок действия истекающих водительских прав продлят на 3 года

В России продлят на 3 года срок действия водительских прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Об этом пишет РБК.

О продлении срока действия прав сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. Продление будет автоматическим.

Автором идеи стала ГИБДД. Благодаря инициативе «профессиональные» водители не будут терять время на оформление новых прав. Это позволит не отвлекать их от логистических цепочек.