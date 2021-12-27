Срок сдачи проблемного дома на Маклина в Кирове перенесли на начало 2022 года

Срок сдачи долгостроя на Маклина, 60а перенесен на первый квартал 2022 года. Причина – рост цен на стройматериалы. Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Васильева с дольщиками проблемного дома.

Застройщику осталось доделать небольшой объем работ. На это будут направлены деньги от реализации квартир в новом доме. Но пока что этот процесс тормозят ограничения на регистрацию сделок. Чтобы ускорить сдачу дома, Игорь Васильев поручил профильным ведомствам – минстрою и Госстройнадзору – проработать механизмы завершения строительства.

На встрече представителей министерства, Госстройнадзора, инвестора и дольщиков пути решения вопроса были найдены. Была достигнута договоренность, что по свободным квартирам будет открыта регистрация сделок. Также появилась определенность с подачей тепла в дом. Это будет сделано до завершения стройки и позволит начать отделку мест общего пользования.

Строительство дома на Маклина, 60а началось еще в 2015 году. Изначально срок сдачи был намечен на октябрь 2016-го. Но подрядчик не смог завершить работы в срок. В итоге к достройке дома был привлечен инвестор.

Ранее мы писали, что проблемный дом на Ленина достроят на средства Фонда защиты прав дольщиков.