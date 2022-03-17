Главная > Новости > Сроки весенней охоты установили в Кировской области

Сроки весенней охоты установили в Кировской области

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кировской области установили сроки весенней охоты.

  • Охота на медведя — с 21 марта по 19 мая
  • Охота на селезней уток с применением подсадных уток — с 15 апреля по 15 мая (охота осуществляется с участием не более двух охотников)
  • Охота на водоплавающую дичь — с 19 апреля по 28 апреля в южной зоне, с 26 апреля по 5 мая в северной зоне
  • Охота на боровую дичь — с 24 апреля по 3 мая в южной зоне, с 1 мая по 10 мая в северной зоне

Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья:

  • с 4 апреля на селезня с подсадной (манной) уткой
  • с 5 апреля на водоплавающую дичь в южной зоне
  • с 11 апреля на боровую дичь в южной зоне
  • с 12 апреля на водоплавающую дичь в северной зоне
  • с 18 апреля на боровую дичь в северной зоне

Подать заявления можно по адресу г.Киров, ул.Володарского, д.82, каб. №№ 5 и 12, через портал государственных услуг Кировской области  и многофункциональные центры «Мои документы».

Бланк заявления можно скачать здесь

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин