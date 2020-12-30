Стал известен прогноз погоды в Кирове на Новый год

До Нового года остался всего день – самое время строить планы на самую короткую ночь в году. Какую погоду обещают синоптики на 31 декабря?

В середине декабря метеорологи предсказывали самую теплую новогоднюю ночь за последние годы. Чуть позже прогнозы изменились на противоположные – по данным синоптиков, в Кировскую область должны были прийти суровые морозы.

Сейчас уже понятно, что не сбудутся ни те, ни другие прогнозы. По данным нескольких ресурсов, днем 31 декабря будет -9 градусов и снег. Новогодняя ночь в Кирове также будет умеренно морозной: -10, -11 градусов. 1 января также будет свежо и морозно: -9 градусов и небольшой снег.

Ранее мы писали, что жираф Багир из кировского цирка сделал свой прогноз погоды на Новый год.

Фото: Александр Пантюхин