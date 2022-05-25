Стала известна программа празднования Дня пограничника в Кирове

Администрация г.Кирова издала постановление «О праздновании Дня пограничника 28 мая 2022 года».

Согласно документу, с 10:00 до 10:30 на площади у филармонии состоится праздничный митинг. После этого колонна по ул.Казанской (от ул.Орловской до ул.Московской) и ул.Московской (от ул.Казанской до Набережной Грина) пройдёт к Вечному огню.

С 11:30 до 15:00 в Александровском саду запланированы культурно-массовые мероприятия.

В постановлении отдельно отмечается, что в этот день фонтан на Театральной площади будет отключён.