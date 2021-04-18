Стала известна цена спокойной жизни кировчан

Сотрудники «СберСтрахования» и «СберНФП», опросили жителей 40 российских регионов, чтобы узнать, какая подушка безопасности позволит им чувствовать себя в безопасности.

Оказалось, что почти половина наших сограждан имеют счета в банках. Но накопленных денег недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Большинство опрашиваемых сообщили, что для спокойной жизни им достаточно было бы иметь 1 300 000 рублей. Для жителей столицы эта сумма была на полмиллиона больше.

Кстати, кировчане вошли в 3-ку самых бережливых жителей нашей страны. Помимо нас чаще всего на всякий случай средства откладывают жители Томска и Красноярска.

Ранее мы сообщали, что Киров получил 7 млрд рублей из Москвы