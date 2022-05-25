Стала известна цена упрощённой «антикризисной» Lada Granta

Автомобиль планируют выпускать в двух вариантах. Самый простой будет лишён не только ABS, подушек безопасности и кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» (от которой готовы отказаться почти все водители, чтобы авто стоили подешевле), но даже электростеклоподъёмников. Во второй, более продвинутой версии, добавят и их и даже электроусилитель руля. Стоить «антикризисная» Lada Granta будет около 600 тысяч рублей.

Подробности производитель обещает сообщить на следующей неделе. Но уже сейчас известно, что упрощённая «антикризисая» Гранта получит 1,6 литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач. И сделано послабление в плане экологии. Никаких «Евро-5» больше не будет.

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