Стали известны два бонуса от короновируса

Россияне на удаленке стали больше спать, и вспомнили о гигиене.

Скоро год, как короновирус гуляет по планете. За это время он успел всех, кого можно перевести на удаленку и заставить заботиться о здоровье собственном и близких. Оказалось, в работе из дома есть не только недостатки (например, отвлекающие моменты), но и плюсы!

Так, удаленщикам не нужно ездить в переполненном транспорте, где риск инфицирования велик. Сэкономив время на дороге и сборах на работу они могут подольше поспать. Общеизвестно, что сон укрепляет организм и помогает ему бороться с болезнями. В то же время сотрудники домашних офисов долго «раскачиваются», забывают пообедать и могут засиживаться за компьютером после окончания рабочего дня. Тем не менее исследования проведенные в столице показывают, что работники стали спать на целый час дольше.

Еще один позитивный момент от новой заразы в том, что вирус вновь напомнил о необходимости соблюдать гигиену. По словам главы Роспотребнадзора России, маски, социальная дистанция и гигиена защитили сограждан от большого списка заболеваний, в числе которых ОРВИ, коклюш, дифтерия и ротовирус.

Ранее мы сообщали, что россиянам старше 60 разрешили привиться от коронавируса.