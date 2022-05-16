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Стали известны участники чемпионата области по футболу

Вадим Шабалин Новости, Спорт

Стали известны участники чемпионата Кировской области по футболу.

На соревнования заявились 10 команд:

1. «Вектор» (г.Киров)
2. «Факел-М» (г.Киров)
3. «Прогресс» (г.Киров)
4. «Нововятич-СШОР-8» (г.Киров)
5. «КССС» (г.Кирово-Чепецк)
6. «Металлург» (г.Омутнинск)
7. «СШ № 5» (г.Киров)
8. «Уралхим» (г.Кирово-Чепецк)
9. «Слободской» (г.Слободской)
10. «Жемчужина» (г.Белая Холуница)

Судейская коллегия состоится 17 мая в 12:30 на стадионе «Динамо» (ул.Московская, 1в) в кабинете 13.

Обращает на себя внимание отсутствие кировского «Машиностроителя» и «Труда» из Пинюга — традиционных участников чемпионата. «Динамо» и «Фанком» пошли на повышение — они играют в 3-м дивизионе.

 

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Вадим Шабалин