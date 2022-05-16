Стали известны участники чемпионата области по футболу

Стали известны участники чемпионата Кировской области по футболу.

На соревнования заявились 10 команд:

1. «Вектор» (г.Киров)

2. «Факел-М» (г.Киров)

3. «Прогресс» (г.Киров)

4. «Нововятич-СШОР-8» (г.Киров)

5. «КССС» (г.Кирово-Чепецк)

6. «Металлург» (г.Омутнинск)

7. «СШ № 5» (г.Киров)

8. «Уралхим» (г.Кирово-Чепецк)

9. «Слободской» (г.Слободской)

10. «Жемчужина» (г.Белая Холуница)

Судейская коллегия состоится 17 мая в 12:30 на стадионе «Динамо» (ул.Московская, 1в) в кабинете 13.

Обращает на себя внимание отсутствие кировского «Машиностроителя» и «Труда» из Пинюга — традиционных участников чемпионата. «Динамо» и «Фанком» пошли на повышение — они играют в 3-м дивизионе.