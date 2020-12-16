Стало известно, что построят в Кирове на месте бывшего элеватора

В этом году в Кирове начали сносить самое высокое промышленное здание прошлого века — комплекс бывшего мелькомбината.

Снос и расчистка территории элеватора вызвали большой отклик у кировчан. Многие уверяли, что вместе с промышленным «небоскребом» уходит целая эпоха.

Элеватор — сооружение для хранения больших партий зерна. Он принадлежал кировскому мелькомбинату, а позже комбинату хлебопродуктов. Предприятие не работает с 2010 года. Оно было признано банкротом.

Горожан интересует вопрос, что же появится на месте убранных строений. Ответ дали в городской администрации.

Накануне там состоялось совещание, главной темой которого стал генеральный план Кирова. Участники мероприятия сообщили, что компания, которая выкупила территорию бывшего мелькомбината планировала построить там высотные дома. Но предложение администрация отклонила. Там предполагается организовать общественно-деловую застройку.

Ранее мы сообщали, что «БладБахер» на набережной продадут с молотка.

Фото: vk.com/stroim_kirov, vk.com/club194240331