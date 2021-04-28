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Стало известно имя нового прокурора города Кирова

Наталья Дмитриева Общество, Новости

Генпрокурор России поручил занять эту вакансию ст. советнику юстиции Евгению Шиляеву.

Бывший глава кировской прокуратуры Руслан Саркитов в начале месяца был переведен на службу в областную прокуратуру. Сегодня стало известно, что на его место назначили бывшего прокурора Ленинского р-на г. Кирова Евгения Шиляева.

Он уроженец Зуевского района. В 2002 году пришел в прокуратуру на должность следователя. С тех пор рос по карьерной лестнице до руководителя районной прокуратуры, а теперь ему доверили город. В ведомстве отметили, что он показал себя как грамотный специалист и умелый руководитель.

Ранее мы сообщали, что в Киров прилетел известный блогер-путешественник.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области

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Наталья Дмитриева