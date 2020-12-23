Стало известно, как будут отдыхать кировские школьники

Подготовлено соответствующее распоряжением министерства образования Кировской области.

Накануне опубликован документ, который определяет даты зимних каникул для школьников. Учащиеся с 1 по 11 классы уйдут на отдых 31 декабря. За парты они должны вернуться 11 января.

Соответствующее распоряжение опубликовало региональное министерство образования. Единые сроки каникул обусловлены для всех школ, техникумов.

Досрочно отправить ребят на каникулы может только оперативный штаб в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но пока обстановка стабильная. Досрочного выхода на зимние каникулы или их продления не планируется.

Также в правительстве напомнили, что на территории области введены ограничения. Действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее мы сообщали, что в 20 школах региона отремонтируют спортзалы.

Фото: yandex.ru