Стало известно, как пройдет летний отдых кировчан

В Общественной палате обсудили летний отдых маленьких кировчан. Как отметила представитель минспорта области Юлия Назарова, речи об отмене коронавирусных ограничений в лагерях пока нет.

Летняя оздоровительная кампания — 2021 пройдет в соответствии с санитарными правилами. По словам Юлии Назаровой, количество детей в группах будет составлять не более 50 процентов от вместимости. А проводить родительские дни и массовые мероприятия в закрытых помещениях не рекомендуется.

Планируется, что в городских лагерях области отдохнут 35 тысяч детей и подростков, а в загородных — 11 тысяч. Как подчеркнули члены Общественной палаты, министерству придется взять на себя контроль за наполняемостью лагерей.

Ранее мы писали, что Минздрав зарегистрировал третью вакцину от коронавируса «КовиВак». Ранее ее испытывали на жителях трех городов России, в том числе на кировчанах.