Стало известно, как пройдут «Последние звонки» в Кировской области

В школы направлены рекомендации провести праздник 21 мая с соблюдением санитарных норм.

В правительстве региона сообщили, что директора кировских школ получили рекомендации организовать «последние звонки» для выпускников 9 и 11 классов в очном формате. Важно, чтобы этот праздник прошел в соответствии с правилами установленными Роспотребнадзором.

Это значит, что традиционных линеек не будет. Школьники будут встречаться в рамках одного класса. Всем проверят температуру, обработают руки, попросят надеть маски и перчатки.

– Год назад все мероприятия для выпускников были в онлайн-формате. Все ощутили, насколько важны «последние звонки» для ребят, которые покидают школу и готовятся вступить во взрослую жизнь. Поэтому нынче оперштаб совместно с Роспотребнадзором решил позволить очный праздник, – пояснила министр образования региона Ольга Рысева.

Вручение аттестатов также планируется провести очно.

Добавим, школьникам покидающим школу после 11 лет учебы, не желающим пока поступать в высшие учебные заведения, необходимо будет сдать лишь государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике на тройку. А тем, кто решил учиться дальше, нужно сдать эти же испытания и необходимые для зачисления в вузы предметы.

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