Стало известно, когда начнут выдавать электронные паспорта

Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

В Госдуме состоялось заседание комитета по информационной политике. Одной из главных тем стал вопрос ввода на территории страны электронных паспортов. Известно, что их начнут выдавать уже со следующего года.

Получить виртуальный паспорт или остаться с бумажным — жители будут решать сами. Переход осуществляется на добровольной основе. Но в 2022 году далеко не все россияне смогут воспользоваться возможностью.

Известно, что проект распространят только на три региона. Какие именно это будут субъекты — пока не уточняется.

Министр пояснил, что электронные паспорта будут двух видов. Это смарт-карта и приложение. При этом они будут взаимосвязаны между собой.

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