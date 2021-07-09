Стало известно, когда в Кирове спадет жара

Прогноз погоды с 10 по 12 июля предоставлен Кировским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

10 июля, в пятницу, в Кирове будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов Цельсия.

11 июля, в субботу, будет похожая погода. Воздух днем прогреется до +27 градусов Цельсия.

Из сообщений специалистов следует, что в Кирове спадет жара в воскресенье, 12 июля. Ожидается +24 градуса — вполне комфортная температура. Но, согласно долгосрочному прогнозу, отдых от зноя кировчанам предстоит всего на день. Следующая неделя также будет очень теплой: температура воздуха будет колебаться от +26 до +29 градусов Цельсия.