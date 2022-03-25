Стало известно, когда в Кирове вернется «Любовь»

В Кирове завершена реконструкция первой буквы арт-объекта «Любовь» в Уткин-парке. Об этом сообщается в группе проекта.

«Редизайн» буквы «Л» был закончен на этой неделе. Однако, по словам волонтеров, вслед за ней придется переделывать всю надпись.

— Кто переживал, что буква «Л» пропала, вот она: уже готова на производственной площадке. Ребята устранили замеченные нами недочеты, — говорится в сообществе.

Точная дата возвращения «Любви» на законное место пока неизвестна. Инициаторы проекта рассказали, что будут устанавливать все слово целиком. По их словам, это произойдет через месяц-полтора.

Напомним, что буква «Л» у арт-объекта пропала в мартовские праздники. Сначала кировчане решили, что ее сломали вандалы.