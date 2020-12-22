Стало известно, когда в Нововятске построят тоннель

Сроки строительства автомобильного тоннеля в Нововятском районе озвучил председатель правительства области Александр Чурин.

По его словам, тоннель на улице Советской появится к 2024 году – к 650-летию Кирова. Строительные работы начнутся в 2022 году. Новый тоннель будет четырехполосным. Это поможет разгрузить участок дороги.

Перекрывать движение транспорта на длительный срок не потребуется. Для машин будет сделан проходческий щит.

Предпроектная подготовка уже завершена. Согласно предварительным расчетам, стоимость тоннеля составит около 3,2 млрд рублей. Предполагается, что часть этих средств поступит из федерального бюджета по проекту «Мосты и путепроводы». Заявка на софинансирование в Федеральное дорожное агентство уже подана.

— Ждем ответ по включению объекта в стройку. Если он войдет в федеральную программу, разработка документации начнется уже в следующем году. После этого приступим к строительству, — подчеркнул Александр Чурин.

Новый тоннель позволит автомобилистам избежать длительных «стоянок» у переезда и сократить время на дорогу.

Ранее кировчане узнали, что построят на месте бывшего элеватора.