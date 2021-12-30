Стало известно, когда в России выпустят назальную вакцину против COVID-19

Этот препарат осенью испытал на себе президент Владимир Путин.

Многие жители нашей страны ожидают выхода назальной вакцины «Спутник V». Накануне появилась информация о том, что уже совсем скоро этот препарат выпустят на рынок. Как пишет gazeta.ru со ссылкой на аккаунт «Спутник V» в Twitter, вакцина появится в первом квартале 2022 года. То есть, предположительно, до марта.

В сообщении в Twitter отмечается, что именно назальный препарат от COVID-19 особенно эффективен против крайне заразного варианта Омикрон. При этом вакцина защитит и от инфицирования, и предотвратит его дальнейшую передачу.

Именно назальной формой вакцины «Спутник V» осенью привился президент России Владимир Путин. По его словам, никаких неприятных эффектов не было.

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