Стало известно, когда включат отопление в жилых домах и детсадах Кирова

Отопление в жилых домах Кирова планируется включить 15 сентября. В детских учреждениях тепло дадут ориентировочно 9 сентября. Информация об этом появилась в сообществе «Дайте детям детский сад и школу г. Киров».

Отметим, что график включения отопления в Кирове в 2021 году еще не опубликован. Для включения отопления среднесуточная температура воздуха должна опуститься до +8 градусов и оставаться на этом уровне в течение 5 дней.

Как сообщалось ранее, подготовка к отопительному сезону в Кирове идет по графику. На 2 сентября к зиме было готово 99 процентов зданий жилищного фонда, 90 процентов источников теплоснабжения и 87 процентов теплосетей. На подготовку к сезону было выделено 63 миллиона рублей из областного бюджета.