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Стало известно, кому досрочно выплатят пенсии за май

Юлия Зорина Новости, Общество

Часть пенсионеров России смогут досрочно получить пенсионные выплаты за май. Кто получит майскую пенсию в апреле, рассказали в Федеральном агентстве новостей.

Деньги перечислят досрочно тем, чьи даты получения пенсий совпадают с майскими праздничными и нерабочими днями. График выплат в каждом регионе будет свой. Деньги будут выплачены обычным способом: на почте либо переведены на карту или счет.

Напомним, что на майских праздниках 2021 года россияне будут отдыхать 6 дней – 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Дополнительные выходные – 3 и 10 мая – появились «благодаря» тому, что 1 мая выпало на субботу, а 9 – на воскресенье.

Прокомментировали в ФАН и еще один актуальный пенсионный вопрос – о пересмотре пенсионного возраста, который был повышен несколько лет назад. Россияне переживают, что могут попросту не дожить до нового пенсионного возраста, который сегодня оставляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Законопроект о возврате «дореформенного» возраста выхода на пенсию был внесен в Госдуму одной из партий. Однако эксперты полагают, что его принятие маловероятно  по ряду причин, в том числе из-за постковидных экономических трудностей. А вот возврат индексации пенсий работающим пенсионерам, замороженной еще в 2016 году, вполне возможен.

Ранее мы писали, что врачи, учителя и спасатели смогут раньше выйти на пенсию.

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Юлия Зорина