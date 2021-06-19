Стало известно, кто спас 10-летнюю девочку из ямы с кипятком

Маленьким героем оказался ее ровесник Данил Черенев. На днях его наградили.

В среду мы писали о том, что в Кирове завели уголовное дело по факту ожога маленькой кировчанки. В понедельник днем во время прогулки во дворе на улице Северо-Садовой она провалилась в яму на месте коммунальной аварии. Там был кипяток, и девочка получила ожог 40 процентов тела. Сейчас малышка лечится в Центре травматологии.

«Выбраться из ямы ей помог прохожий», написали новостные порталы и только сейчас стало известно, кто был ее спасителем. На помощь бросился ровесник девочки — 10 летний мальчик Данил Черенев. Во дворе в 15 часов было много детворы, но именно Данил протянул руку помощи несмотря на поднимающийся из ямы обжигающий пар.

Вчера скромного героя поблагодарили жители и руководитель ЦМА Октябрьского района Ирина Новомлинская.

Ранее мы писали, что почти 40 пожаров в кировских лесах произошли из-за беспечности граждан.

Фото:vk.com/aktivkomfort