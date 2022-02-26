Стало известно на каком перекрестке в Кирове появится ещё один светофор

Горожане просили администрацию поставить электронного регулировщика на улице Казанской, чтобы детям было проще переходить дорогу к стадиону «Динамо» и спортшколе, но в мэрии решили разместить его несколько дальше.

В документах на сайте Госуслуг сказано, что светофорный объект появится в районе дома №50 по улице Казанской.

Три недели назад кировская администрация сообщила о подписании контракта на установку 10 новых светофоров в Кирове. В числе прочих сообщалось об установке нового регулировщика на Казанской.

Оказалось, дорожного постового администрация задумала поставить на углу с улицей Спасской, там, где уже сейчас есть нерегулируемый пешеходный переход.

В техзадании сказано, что новый пешеходник будет оснащен мигающим желтым светофором, пешеходными ограждениями, дублирующими знаками на Г-образных опорах.