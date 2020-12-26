Стало известно о 5 погибших в аварии в Юрьянском районе

Количество жертв аварии в Юрьянском районе выросло до 5 человек. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Смертельное ДТП случилось 19 декабря на трассе «Вятка». Водитель иномарки «Ниссан» на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту». На месте аварии погибли 3 человека. Четверо были госпитализированы с травмами.

На следующий день стало известно, что погибших было четверо. А 25 декабря российские издания со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что почти через неделю с момента аварии скончался еще один пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

25 декабря в Юрьянском районе произошла еще одна авария, в которой пострадали 6 человек. Трое из них – дети 2, 9 и 17 лет.