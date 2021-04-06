Стало известно о состоянии кировчанки, которую ударило током у вагона

Инцидент произошёл в Казани.

СМИ Татарстана продолжают писать о девушке, которая серьёзно травмировалась на железной дороге. Выяснилось, что это студентка училища олимпийского резерва. Она родом из Кировской области.

Вместе с подружкой кировчанка отправилась на пробежку. Всё происходило на Горьковском шоссе. Их путь лежал через железную дорогу. Одна из спортсменок перелезла через грузовой вагон, а вторая остановилась и попыталась сделать фотографию.

При этом шёл дождь. Возникла электрическая дуга и уроженку Кировской области ударило током. Об этом сообщает информационный портал «Провинция.ру». Там же указано, что девушка находится в тяжёлом состоянии. Она проходит лечение в ожоговом отделении.

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Фото: goodfon.ru