Стало известно о состоянии кировчанки, которую ударило током у вагона

Инцидент произошёл в Казани.
СМИ Татарстана продолжают писать о девушке, которая серьёзно травмировалась на железной дороге. Выяснилось, что это студентка училища олимпийского резерва. Она родом из Кировской области.
Вместе с подружкой кировчанка отправилась на пробежку. Всё происходило на Горьковском шоссе. Их путь лежал через железную дорогу. Одна из спортсменок перелезла через грузовой вагон, а вторая остановилась и попыталась сделать фотографию.
При этом шёл дождь. Возникла электрическая дуга и уроженку Кировской области ударило током. Об этом сообщает информационный портал «Провинция.ру». Там же указано, что девушка находится в тяжёлом состоянии. Она проходит лечение в ожоговом отделении.
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Фото: goodfon.ru