Стало известно запрошенное в суде наказание для экс-директора «Юности» Дмитрия Логиновского

Сегодня в Октябрьском районном суде Кирова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего руководителя спортшколы, обвиняемого в более чем полутора десятках преступных действий.

Напомним, в их числе взятки и покушения на них, присвоение или растрата, превышение должностных полномочий. Сам обвиняемый, будучи задержанным с поличным, признаёт вину частично только в одном преступлении. Хотя при обыске даже бывалые оперативники, говорят, удивились количеству найденного у подсудимого инвентаря и бытовой химии, ранее закупленных спортучреждением.

Сегодня в суде зачитали материалы стороны обвинения. Как стало известно «Кировской правде», бывшему чиновнику и руководителю запросили 10 лет лишения свободы и возмещение 1,8 млн рублей ущерба, а также штраф. Следующее заседание запланировано на 4 апреля.