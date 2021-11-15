Старейшая жительница Даровского скончалась в возрасте 107 лет

В поселке Даровском умерла самая старая жительница Пелагея Митрофановна Ворошкова. Женщине было 107 лет. Печальную новость сообщила районная газета «Слава труду».

Пелагея, в девичестве Топорова, родилась в 1914 году в деревне Ястребы Сретенского уезда. С малых лет девочка трудилась в большом крестьянском хозяйстве и знала цену труду.

В 17 лет Пелагея вышла замуж. Сватом к ней приехал брат мужа ее двоюродной сестры Дмитрий. До совершеннолетия девушке оставалось всего-то ничего, но будущий муж не захотел ждать месяц и уговорил работников ЗАГСа поменять супруге дату рождения.

В 1932 году Пелагея стала Ворошковой. Через 2 года у нее родился первый ребенок. Всего Ворошковы воспитали троих сыновей и двух дочерей. За это Пелагее Митрофановне вручили медаль Материнства II степени.

Молодая семья вступила в колхоз «Россия». Пелагея в одиночку кормила более 30 телят, жала вручную, косила траву и выполняла другую физическую работу. В общей сложности она проработала в колхозе больше 55 лет, даже после выхода на пенсию продолжая возить молоко на завод.

Дочь долгожительницы Галина считает свою мать необычайно сильной женщиной.

— Мама все вынесла на своих плечах и никогда не жаловалась. Еще до недавнего времени она все делала сама: колола дрова, полола огород, а сейчас даже переживает, что мы ничего не разрешаем ей делать. Помню, как любила она печь шаньги, баловала нас, — рассказывает Галина.

Последние годы уже дочери ухаживали за матерью, помогали ей, чтобы она ни в чем не нуждалась. Пелагея Митрофановна плохо видела и слышала, но память у нее до конца оставалась хорошей – она хранила даже события 100-летней давности.

Как говорилось в заметке к 105-летию женщины, своим секретом долголетия она считала оптимизм и умение не огорчаться по пустякам.

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