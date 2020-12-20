Старший брат Васнецовых нарушил многолетнюю традицию предков

В декабре исполнилось 175 лет со дня рождения Николая Михайловича Васнецова, педагога, собирателя вятских говоров, старшего брата знаменитых художников Виктора и Аполлинария Васнецовых.

Старший сын молодого священника Михаила Васильевича Васнецова и его супруги Аполлинарии Ивановны – Николай, нарушив многолетнюю традицию предков, стал первым учителем в их семье. Уже позже его примеру последовали и младшие братья.

Выбор Васнецова

Николай Михайлович родился 23 ноября (по старому стилю) 1845 года в селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии. В местной Троицкой церкви был крещён.

Через несколько лет семья переехала в село Рябово Сулаевской волости. Здесь отец обучил его чтению, письму и Священной истории. А в девять лет Николая отправили учиться в уездное училище города Глазова. Позже мальчика перевели в Вятское духовное училище.

Ещё в Вятской духовной семинарии, где он продолжил обучение, Николай начал педагогическую деятельность, обучал крестьянских детей в воскресной школе, созданной при этом учебном заведении.

Но вот образование успешно завершено. Перед юношей встала проблема выбора дальнейшего жизненного пути. Он мог принять сан священника или, по предложению вятского земства, стать учителем. Выбрав второе, будущий педагог в 1868 году был направлен в родное село Лопьял, где его определили преподавателем народного училища, там в своё время учил крестьянских детей и его отец. Он преподавал грамматику, арифметику, Закон Божий и другие предметы. На выделенной училищу земле с учениками заложил сад, возделывал огород и даже сеял зерновые культуры, причём не по старинке, а в соответствии с новшествами, о которых писали газеты и специальные журналы.

Новое здание для училища

За первый год работы Николай Васнецов был признан одним из лучших учителей народных начальных училищ уезда, за что получил доплату к должностному окладу.

Результатом добросовестной работы стало направление его в 1872 году в числе лучших учителей губернии на московскую Политехническую выставку. Много полезного и нового почерпнул на ней сельский учитель. Доклад об увиденном был представлен земству. Быть может, именно благодаря этой поездке и полученным от посещения её экспозиций знаниям, Николаю Васнецову поручают подготовить открытие нового двухклассного училища в селе Шурма. Это учебное заведение стало одним из первых училищ такого типа в губернии! Обучение в нём велось по две зимы в каждом классе. Но Васнецов обосновал и настоял на преобразовании земского училища в двухклассное с пятилетним сроком обучения.

Став заведующим училищем, он понял, что приспособленное помещение, где проводились уроки, не соответствует требованиям, предъявляемым к учебному заведению. Ему и предстояло воплотить свою идею в жизнь – построить новое типовое здание. Много хлопот и забот возложил он на свои плечи, но это испытание выдержал с честью. Училище было открыто 25 марта 1881 года.

Переезд в Вятку

Да, нелегко было сельскому педагогу, порой сомнения терзали его душу. Хотелось сделать больше, лучше, но иногда попытки Николая Васнецова с нововведениями натыкались на непонимание земства. Это угнетало его.

У Николая Михайловича была большая семья (первая жена скончалась, и от двух браков у него родилось 9 детей), которую нужно было кормить, одевать, давать соответствующее образование. Но на годовое жалование заведующего училищем сделать это было нелегко. Получить более высокооплачиваемую должность инспектора народных училищ, где оклад был в три раза выше, он не смог в виду отсутствия специального педагогического образования. Он очень сожалел об этом и часто сетовал по этому поводу в письмах братьям, просил помочь.

Устав от такой скудной жизни, он просит у земства отставки и перевода на другое место работы. В 1889 году, получив благодарность за долголетнюю безупречную работу в Шурминском училище, Николай Васнецов с семьёй переезжает в Вятку, где было легче прожить и дать детям надлежащее образование. Продолжая педагогическую деятельность, он поступает на службу в Вятское реальное училище.

Автор макетов церквей

Кстати, работая в Шурме, Васнецов не ограничивался только преподавательской деятельностью. Энергичный педагог в 1873 году был назначен заведующим сельским книжным складом (в современном понимании магазином). Благодаря Николаю Михайловичу, он быстро стал одним из лучших в уезде.

Проявил себя Николай Васнецов и в изготовлении макетов церквей, крестьянских изб, школьных зданий и других построек. В 1890 году его работы на Казанской выставке были высоко оценены и удостоены медали. Построил он по собственному проекту и дом для семьи, став таким образом начинающим самодеятельным архитектором.

В 60-80-х годах девятнадцатого века в России усиливался интерес к национальной истории, этнографии, фольклористике. Учёные всё активнее сосредотачивают усилия, в том числе и на устном народном творчестве. Оказывали посильную помощь им в этом и энтузиасты-любители.

Собиратель фольклора Вятки

Свободное от занятий время учитель Васнецов не терял даром. Окружённый трудовым людом с богатыми фольклорными традициями, он решил собрать и обобщить народное творчество жителей некоторых сёл и деревень Уржумского уезда. В последующем география собирательства была расширена. Он не был специалистом в данном направлении, не имел и необходимого образования, занимался сбором и классификацией фольклора любительски, допускал при этом ошибки и неточности. Но, несмотря на эти мелочи, многолетний объёмный труд его был встречен довольно положительно.

Результатом длительной фольклорной работы Н.М. Васнецова стало создание сборника «Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора», который с 1892 года частями публиковался в «Памятных книжках Вятской губернии», а в 1908 году при содействии губернского статистического комитета вышел в Вятке отдельным изданием.

В предисловии к «Материалам…» автор писал, что в словарь внесены слова, к которым он прислушивался с детства и с которыми затем сроднился за двадцатилетнюю службу сельским учителем. Значит, в основном он составлен на материале, который он слышал в Рябове, Лопьяле, Шурме, в Вятке.

Педагог-просветитель слишком рано, после тяжёлой болезни, в 1893 году ушёл из жизни. Публикацию «Материалов для объяснительного областного словаря вятского говора» закончила его вдова Анна Николаевна Васнецова.

Кроме этого сборника, Васнецов собрал и систематизировал много игр, в том числе детских. Рукопись он отправил в Уржумскую земскую управу, оттуда она пошла в губернский Статистический комитет, который переслал её уже в Москву одному из профессоров, собиравших игры.

В некрологе, опубликованном в губернской газете, говорилось: «Как человек, Н.М. Васнецов был замечательно скромен, уживчив, безобиден и добрый до бесконечности». Таким он и оставался долгие годы в памяти его коллег и знакомых, его многочисленных учеников.

* * *

В одном из писем брату Н.М. Васнецов восклицал: «Ах, Виктор! Как бы нам, всем братьям, пожить хотя бы несколько деньков вместе. Сколько набралось и Васнецовых, и потомков Васнецовых. Хоть бы теперь-то взглянуть на будущее поколение Васнецовых. Бог знает, что из них будет, когда они возрастут на наших останках. Хоть бы теперь-то порадоваться, когда ещё не пришло время излить эти гнетущие родительские чувствования…»

Жаль, не пришлось осуществить эту мечту…

Владимир ШЕИН,

Уржум