Стартовал дополнительный авиарейс Киров – Москва

Дополнительный рейс запустила авиакомпания «Победа».

Улететь в Москву из Кирова можно будет по понедельникам, средам и пятницам в 10.05. Вернуться обратно можно в те же дни – самолет вылетает в 8 часов. Дополнительные рейсы будут летать с 31 марта по 31 мая. При этом действующие вечерние рейсы в столицу останутся в силе.

Помимо этого, с конца мая кировчане смогут дважды в неделю улететь в Крым. Рейсы до Симферополя запускает авиакомпания Nordwind по понедельникам и пятницам.

Также будет увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург – самолеты будут летать туда 5 раз в неделю.

Также из Победилово будут отправляться самолеты компании RusLine. Улететь можно будет в 7 городов: Москву, Уфу, Сочи, Екатеринбург, Нарьян-Мар, Калугу и Калининград.