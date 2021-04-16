Стартовал региональный этап обучения волонтеров по благоустройству

16 апреля в Кировской области начался региональный этап обучения волонтеров-участников проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого этапа 530 добровольцев познакомятся с мобильным приложением для голосования.

Как рассказала руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова, федеральный этап обучения успешно завершился. Сейчас волонтерам предстоит познакомиться с мобильным приложением для голосования и территориями для благоустройства, а также узнать, как правильно общаться с жителями, которые будут отдавать свои голоса за парки и скверы.

Всего для голосования будет доступно более 220 парков и скверов в 32 муниципальных образованиях Кировской области. Выбор будет целиком и полностью зависеть от активности жителей. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2022 году.

Итоги выборов объектов будут известны 31 мая, — рассказала заместитель начальника отдела по развитию благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Юлия Логинова.

Напомним, что всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», пройдет с 26 апреля по 30 мая на едином портале 43.gorodsreda.ru. Проголосовать можно будет, предварительно пройдя авторизацию на Госуслугах.

Те, кто по какой-либо причине не сможет или не захочет авторизоваться, сможет обратиться за помощью к волонтерам.